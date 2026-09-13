Откриха „първия Стоунхендж“ – загадката е на 5000 години
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
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На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Денят е зареден с много енергия и може да ви измори, ако не сте в хармония със себе си
Слънцето в знак Рак уверено дърпа завесата на лятото и го кани на сцената
През 2024 г. астрономическото лято ще започне на 20 юни в 23:50 ч. българско време
Заради пандемията събитието ще бъде ознаменувано с излъчване на филм онлайн
Различните народи тълкували слънцестоенето по свой начин, но в повечето култури той е символ на прераждане, обхванат от митове и вярвания
В нощта срещу Еньовден звездите слизат на земята и омайват тревите и цветята
Лятното слънцестоене бележи началото на лятото в Северното полукълбо
Тази сутрин точно в 06.48 часа настъпи зимното слънцестоене. С това се слага и началото на астрономическата зима. С настъпването на астрономическата з...
София. 21 срещу 22 декември е най-дългата нощ през годината, маркираща зимното слънцестоене. Астрономическата зима настъпва на 22 декември в 01:03 ч....