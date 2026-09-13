Откриха „първия Стоунхендж“ – загадката е на 5000 години
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
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На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Мехмет Нури Ерсой обяви голяма цел за Турция
Останките на два млади индивида са намерени в яма край село Мурсалево. Находката е от времето на траките, младежите са принесени в жертва, твърдят ар...
Маратонът из Хасковско ще тръгва от Богородична стъпка и ще свършва в Мезек