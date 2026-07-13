500 години по-късно: ДНК разкри какво наистина е убило братята Медичи

Една от най-големите исторически загадки около прочутата фамилия Медичи най-накрая получи научен отговор.

Международен екип от учени успя да извлече и анализира ДНК от скелетните останки на братята Джовани и Франческо I де Медичи, а резултатите окончателно потвърждават, че и двамата са починали от малария, а не вследствие на заговор или отравяне, както се смяташе в продължение на векове, пише Impressio.bg.

Изследването, публикувано в престижното научно списание iScience, е проведено от специалисти от Йейлския университет съвместно с палеопатолози от Университета в Пиза.

Мистерия, продължила повече от четири века

Кардинал Джовани де Медичи умира през 1562 година, а неговият по-голям брат – великият херцог на Тоскана Франческо I де Медичи – през 1587 година.

Още тогава лекарите предполагат, че причината е малария. С течение на времето обаче около смъртта на Франческо започват да се появяват подозрения, че е бил отровен по нареждане на своя брат Фердинандо де Медичи, който впоследствие наследява властта.

Новото генетично изследване категорично отхвърля тази теория.

Откриха неизвестен щам на опасния паразит

За целите на изследването учените извличат древна ДНК от четири ребра – три от останките на Франческо и едно от тези на Джовани.

Анализът показва наличие на Plasmodium falciparum – паразитът, който причинява най-тежката форма на малария.

При Джовани изследователите откриват непознат досега щам, съдържащ две уникални генетични мутации.

В останките на Франческо освен Plasmodium falciparum са намерени и следи от втори причинител на заболяването – Plasmodium malariae, което показва, че владетелят вероятно е бил заразен едновременно с два различни вида маларийни паразити.

Древната ДНК променя историята

Според учените откритието е важно не само за историците, но и за медицината.

„Нашето изследване показва как съвременните технологии за анализ на древна ДНК могат да проследят историята на този смъртоносен патоген“, казва Серина Тучи, доцент по антропология в Йейлския университет и ръководител на проекта.

Нейната колежка Адалджиза Каконе допълва, че подобни изследвания помагат да се разбере как са се развивали различните щамове на маларията през вековете и могат да бъдат ценни за бъдещите научни разработки срещу болестта.

Защо това откритие е важно и днес?

Въпреки огромния напредък на медицината, маларията продължава да бъде сред най-смъртоносните инфекциозни заболявания в света и всяка година причинява стотици хиляди жертви.

Новооткритият древен щам дава на учените възможност да проследят как паразитът се е променял през вековете и как се е приспособявал към човешкия организъм.

Според авторите това е поредното доказателство, че съвременната генетика вече може да разкрива исторически тайни, останали неразгадани в продължение на столетия.

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