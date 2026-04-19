Маларията може да се крие с години в тялото
Хроничната форма на болестта е хамелеон и води до тежки увреждания
Денга и Малария може да се върнат
Предупреждение от проф. Ива Христова
Спират износа им за Русия и Украйна
Над 4,5 млрд. долара ще отделят в идните 5 г. за борба с маларията фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и правителството на Великобритания. Това съобщиха...
Учени от САЩ заявиха, че са развъдили генномодифициран комар, който да може да устои на инфекция с малария. Новината съобщи BBC. Ако новото откритие...
Българин, който работи Гвинея, се върна болен от малария в Червен бряг. Мъжът е лекуван с медикаменти и се е оправил благодарение на бързата рекция. Т...
Случай на марсилска треска беше регистриран през изминалата седмица във Варна. Това сочи справката на Регионалната здравна инспекция в града. Оттам д...
София. Състоянието на болния от малария пациент, който изправи на нокти цяла България заради съмнения за ебола, се подобрява, съобщи Нова тв. В продъл...
София. Специални мерки ще бъдат взети у нас срещу болестта ебола. Табели на границата, брошури, горещи телефони, маски и специални облекла ще ни пазят...
Фалшивата тревога показа, че паниката е по-страшна от всяка зараза "Това беше стрес-тест, който показа, че България може да отговори на такова предиз...
София. Пациентът, който снощи бе изолиран във ВМА със съмнения за ебола, е болен от малария-фалципарум, съобщи "Фокус", цитирайки източник от болницат...
Нападателят на Тотнъм Емануел Адебайор е бил приет в болница със съмнения за малария. Това съобщи официалният сайт на отбора. Лекарите са го прегледа...
Афганистанец, болен от малария, е бил настанен в бежанския лагер в Ковачевци. За случая съобщи областният управител на Перник Галина Никодимова. Мъжът...
Тестове на нова ваксина срещу малария показаха 100% успеваемост на медикамента да защитава хората от опасната болест. Това е голям напредък в разработ...
София. С факелно шествие и панделка от запалени свещи ще бъде почетена паметта на жертвите на СПИН у нас, съобщиха от Министерството на здравеопазване...
Силистра. Комари нападнаха Силистра. От няколксо седмици, след като живакът в термометрите скочи, животът на открито в крайдунавския град стана невъз...
Атина. Малария плъзна в Гърция. Гръцкият Центъра за контрол и превенция на заболяванията предупреди, че маларията може да се завърне трайно в Гърция 3...