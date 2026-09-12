Монаси ли са измислили Coca-Cola? Ето я оригиналната рецепта
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
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Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
Рецепта от аптеката на „Свети Марко“ показва, че сходен тоник се е продавал десетилетия преди 1886 г.
Нова гореща вълна пълзи към Италия, 41 градуса очакват в Сардиния
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Според The Times забраната ще бъде наложена изцяло на 50 улици, а по-строги разпоредби ще бъдат въведени в повече от 70 района
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Творецът е бил саможив човек, известен с избухливия си характер
Ще плаща тежка глоба
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Творбата "Рисунка за пейзаж към Санта Мария дела Неве" от 1473 г. се изследва в лаборатория за реставрация във Флоренция...
20 автомобила пропаднаха в огромна дупка в центъра на италианския град Флоренция днес сутринта, съобщиха световните агенции. Пропадането се е образува...
В хотел Il Salviatino hotel във Флоренция гостите могат да си вземат вана, пълна догоре с вино или с френско шампанско. Освен това от хотела осигуряв...
Рим. Кметът на Флоренция, 38-годишният Матео Ренци беше триумфално избран начело на най-голямата формация на италианската левица - Демократическата па...
Флоренция. Американски турист счупи без да иска пръста на 600-годишна статуя на Дева Мария в музей във Флоренция. Според данните той се опитвал да пре...