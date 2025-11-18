Италия попари туристите. Нови забрани

Флоренция, известната туристическа дестинация на Италия, се готви да забрани храненето на открито на 50 улици след нарастващи оплаквания от задръствания и визуално замърсяване в центъра на града. Ограниченията за места за сядане на открито в кафенета и ресторанти в защитения от ЮНЕСКО исторически център ще влязат в сила следващата година

Големите площади на града и статуите от епохата на Ренесанса вече няма да се виждат от масите за хранене. Местните жители твърдят, че масите и столовете създават „пречка“ в тесните улички, докато фирмите казват, че решението ще се отрази негативно на бизнеса им, пише ТРТ Хабер.

Според The ​​Times забраната ще бъде наложена изцяло на 50 улици, а по-строги разпоредби ще бъдат въведени в повече от 70 района.

Бизнесът е притеснен

Даниела, собственичка на Ristorante Pizzeria Il David на площад Синьория, заяви, че решението може да повлияе на ресторанта ѝ, казвайки: „Местата за сядане на открито са жизненоважни за нас.“ Тя каза, че са поставили около 60 стола в откритата зона близо до Палацо Векио. „Нещо ще се промени, но не знаем какво ще бъде в момента“, каза тя.

Като част от забраната, местата за сядане на открито ще бъдат премахнати от Понте Векио, площад Уфици и галерия Уфици. Ще бъдат наложени строги разпоредби за използването на чадъри и плексигласови предни стъкла на 73 други места. На някои исторически площади се обмисля пълното премахване на пластмасовите предни стъкла.

Общината също така насърчава ресторантите да използват килими, подобни на трева, за да обозначат разрешените зони.

Дебатите се разрастват

Експертът по културно наследство Илария Агостини от Университета в Болоня твърди, че мерките не са достатъчни. Междувременно собствениците на ресторанти казват, че решението ще избута традиционната флорентинска кухня на заден план и ще намали продажбите.

Критиците предупреждават, че забраните ще оставят региона на „предприятия, предлагащи стандартни менюта, насочени към туристите“.

Кулинарният писател Леонардо Романели каза пред Cibo Today: „Истинските ресторантьори затварят. Прекомерните разходи и политиките, даващи приоритет на градската естетика, унищожават хората, които вдъхват живот на тези пространства.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com