500 години по-късно: ДНК разкри какво наистина е убило братята Медичи
Изследване на Йейлския университет окончателно опроверга теорията, че Франческо I де Медичи е бил отровен
Следете всички новини, анализи и коментари за Ренесанс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изследване на Йейлския университет окончателно опроверга теорията, че Франческо I де Медичи е бил отровен
Тайната история на фразата: "И все пак тя се върти"
Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
С техника от последно поколение
Дантелените ризи напоследък са с главна роля както в гардероба на дамите, така и на господата Роко Бароко, един от последните живи класици на световн...
На 12 януари се навършиха 100 години от рождението на големия български интелектуалец Петър Увалиев. Същия ден, в присъствието на съпругата му Соня Ру...