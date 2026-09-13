Стоунхендж – праисторически компютър?
Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
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Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
Древните варовикови фигурки вероятно са били използвани в ритуали
Принадлежи на титанозавър – един от най-големите динозаври, живели някога
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
То е отпреди 7000 години в могилата "Юнаците"
Преди повече от 15 г. в Турция бяха положени основите на инфраструктура, която е абсолютно необходима за туристиката
Проф. Неджми Карул е ръководител на Катедрата по праисторическа археология в Истанбулския университет
Носим гени на 8000 години
"Неолитни жилища" се превръща в регионален център на културата
Днес все повече учени и изследователи са убедени, че древните митове и легенди са съхранили спомена за реални събития, случили се преди хилядолетия. З...