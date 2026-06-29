Сензационна находка в чекмедже: Забравена кост се оказа първият динозавър в Антарктида

Неугледен на пръв поглед фосил, който близо 40 години е престоял забравен в чекмедже, се оказа първата открита кост от динозавър в Антарктида.

Образецът е намерен още през 1985 г., но учените, които са го открили, не успели да установят какво представлява. Затова той бил прибран в геоложката колекция на Британската антарктическа служба (British Antarctic Survey – BAS) в Кеймбридж, където останал почти четири десетилетия, пише BBC.

Едва сега палеонтолози анализирали находката и потвърдили, че става дума за опашен прешлен на титанозавър – група тревопасни динозаври, към която принадлежат най-големите сухоземни животни, живели някога на Земята.

Откритието хвърля нова светлина върху живота на тези гиганти в Антарктида – континент, където откритите фосили на динозаври са изключително малко.

Мениджърът на колекциите в BAS д-р Марк Евънс попаднал на фосила сред хиляди образци, донесени от антарктически експедиции през годините.

„Едва когато започнеш да се питаш какво има във всяко чекмедже, понякога откриваш нещо, което те кара да си кажеш: "Това изглежда интересно"“, разказва той.

Фосилът е открит на остров Джеймс Рос. В полевия дневник на геолога д-р Майк Томсън от 9 декември 1985 г. е записано „прешлен на голямо влечуго“, придружено от малка скица. Костта е с ширина около 10 сантиметра.

Според Евънс тогавашният екип вероятно е смятал, че находката принадлежи на морско влечуго. Той обаче веднага разпознал характерните белези на динозавър и осъзнал, че това вероятно е първата подобна находка на континента.

За потвърждение се обърнал към проф. Пол Барет от Природонаучния музей в Лондон.

„Макар да не изглежда впечатляващо, костта има много характерна форма“, обяснява Барет. В единия край има вдлъбнатина, а в другия – закръглено образувание, които позволяват прешлените да се свързват като сферични стави по цялата дължина на опашката.

„Още щом я видях, разбрах с какво си имаме работа. Беше абсолютно сигурно, че става дума за титанозавър. Тази комбинация от белези е уникална за тази група динозаври“, казва ученият.

Днес са известни над 100 вида титанозаври по света. Всички са четириноги тревопасни с изключително дълги вратове и опашки. Най-големите достигали над 35 метра дължина и тежали около 60 тона.

Съдейки по размера на намерения прешлен, учените смятат, че антарктическият титанозавър е бил сравнително малък – около 7 метра дълъг.

Работата на палеонтолозите в Антарктида е особено трудна, тъй като ледът скрива по-голямата част от скалите, в които се намират древните останки.

„Днес възприемаме Антарктида като почти необитаемо място, но преди около 82 милиона години тя е била покрита с буйни гори и е поддържала изключително богат живот“, обяснява проф. Барет.

По думите му все още не е ясно дали намереният титанозавър е бил млад екземпляр или представител на по-дребен вид, който е нарушавал тенденцията гигантизъм в тази група.

Фосилът вече заема важно място в историята на антарктическите изследвания. След 1985 г. на континента са открити още няколко останки от динозаври, но подобни находки продължават да бъдат изключително редки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com