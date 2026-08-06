Сензационно откритие в Йерусалим! Следи от Храма на Соломон

Археолози направиха впечатляващо откритие в Йерусалим, след като се натъкнаха на овъглени дървени греди, датиращи отпреди около 2600 години. Според специалистите те най-вероятно са останки от сградите, унищожени при разрушаването на Първия храм – Храма на цар Соломон.

Находката е открита под паркинг в археологическия обект Градът на Давид, а за нея съобщиха от Израелската служба за антики.

По думите на археолозите дървените греди са били част от сграда, рухнала по време на огромния пожар, предизвикан при превземането на Йерусалим от вавилонския цар Навуходоносор II през 586 г. пр. Хр.

Изненадващо, дървото е оцеляло благодарение на разтопената мазилка от стените, която е покрила овъглените греди и ги е запечатала в продължение на повече от две хилядолетия и половина.

Според ръководителя на разкопките Ефрат Бохер гредите вероятно са били част от покрива на вътрешен двор.

„Това откритие създава усещането, че ставаш свидетел на самия момент на разрушението“, казва тя.

Още по-ценен е фактът, че дървеният материал съдържа необичайно голям брой годишни кръгове. Това ще позволи на учените да датират събитието с точност до около 10 години – нещо, което досега е било почти невъзможно за този период.

Археолозите смятат още, че жителите на древния Йерусалим съзнателно са оставили част от разрушенията непокътнати като памет за трагедията, а върху тях по-късно са изградили нови сгради.

Храмът на Соломон, построен през X век пр. Хр. като дом на Ковчега на Завета, е едно от най-свещените места в юдейската история. Разрушаването му бележи края на епохата на Първия храм и началото на периода на Втория храм – времето, в което по-късно живее Иисус Христос, Спасителя, Божият син.