„Асарел-Медет“ дари нова машина за Българската антарктическа програма

В Деня на София - 17 септември, панагюрската минна компания „Асарел-Медет“ АД дари нова машина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Българската антарктическа програма. Многофункционалният телескопичен товарач „Маниту“ е специално пригоден за суровите условия на Ледения континент и ще облекчи работата на българските полярници на остров Ливингстън.

Дарението е пореден пример за партньорството между българския бизнес и науката. „Гордеем се, че тази машина ще бъде в помощ на самоотвержените ни полярници, които работят на остров Ливингстън, за да откриват нови научни хоризонти“, заяви изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Николай Пелтеков.

Той подчерта, че подкрепата на компанията за българските антарктически експедиции има над 30-годишна история. Пелтеков пожела на полярниците мъдростта да ги води напред, да работят с вяра в бъдещето, да посрещат с надежда новите предизвикателства и да пазят любовта си към България, когато са на повече от 14 000 км от дома.

Дарителският договор беше връчен на заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Мадлен Данова, която благодари за дългогодишната подкрепа на „Асарел-Медет“ към академичната общност и антарктическата програма.

Ключовете на машината получи проф. Христо Пимпирев, ръководител на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет, който ги предаде на полярниците, които ще работят с товарача на място.

Проф. Пимпирев припомни, че през 2014 г. „Асарел-Медет“ дарява първата машина „Маниту“ за българската база. „Едва тогава българската база на Ледения континент влезе в XXI век“, разказа той.

Началото на партньорството обаче е още по-рано. През 1995 г. проф. Пимпирев е потърсен от покойния проф. Лъчезар Цоцорков, който по своя инициатива попитал българските полярници от какво имат нужда.

„Така започнахме едно изключително сътрудничество, което показва, че част от българския бизнес са хора, които действително са родолюбци, мислят за бъдещето на България и за това тя да бъде на картата на света“, каза проф. Пимпирев. Той благодари на „Асарел-Медет“ и за приемствеността в дарителската политика.

Новият многофункционален телескопичен товарач Manitou MLT 940-140 V+ е на стойност 136 800 евро и е доставен от „Евромаркет Кънстракшън“ по възлагане на „Асарел-Медет“.

На церемонията присъстваха представители на „Евромаркет груп“ и на марката „Маниту“. Заместник главният изпълнителен директор на „Евромаркет Груп“ Добромир Петков подчерта, че инвестициите в знанието и хората са тези, които създават иновации и движат обществото напред.

Машината е специално оборудвана за работа в тежките условия на Антарктида. Тя има товароподемност до 4000 кг и може да се използва за товарене, разтоварване, складиране и работа с тежки товари.

Товарачът разполага с трансмисия M-Vario-Plus и е оборудван с палетни вилици, 3-кубикова кофа за леки материали, кофа за инертни материали, краново удължение с две куки и хидравличен бързосменник за прикачен инвентар.

Следващото му голямо изпитание е самото пътуване - машината трябва да измине около 14 000 км, преди да достигне остров Ливингстън и да стане част от ежедневната работа на българските полярници.