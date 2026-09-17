Топ репортер разкри безобразие на летище "Васил Левски"

Известният журналист Иво Никодимов изрази възмущението си във Фейсбук от прекалено завишените цени на софийското летище „Васил Левски“. Той показа касова бележка за закупена от него вода, като по думите му надценката е над 300%.

Покупката е извършена преди полета на журналиста от София до Варшава. От касовата бележка става ясно, че той си е купил вода в бутилка от 1 литър, за която са му били поискани 3,10 евро.

„Летище “Васил Левски” – София. З,10 евро за вода. Или над 300% надценка!!!“, написа криминалният репортер.

Постът предизвика множество реакции и коментари. Засега няма реакция от летището или търговеца.

На дежурните коментари: „Искахте еврото! Без да сме готови за него. Ето ви резултатът. Ще търпите“, Никодимов отговаря така: „Цените на летището бяха със същите надценки и преди еврото. Хайде да не оправдаваме алчността“.

Друг сравнява: „Бира на летището в Хамбург – 3 евро, на летище Васил Левски 7 евро“.

„Абе да няма някаква грешка да не си си купил светена вода?“, шегува се трети.