8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“

СОФ Кънект започна строителството на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW на територията на летище „Васил Левски“-София. Съоръжението ще бъде изградено върху собствен терен на летището и ще произвежда електроенергия основно за вътрешно потребление. Проектът трябва да бъде завършен до края на годината и е една от най-важните стъпки в стратегията за намаляване на въглеродните емисии на столичния аеропорт.

8300 соларни модула на площ от 50 000 кв. м

Новата централа ще включва 8300 соларни модула, разположени върху около 50 000 кв. м. Инсталацията ще бъде оборудвана със система за интелигентен мониторинг и управление в реално време, която ще следи производството и потреблението на електроенергия.

Очаква се произведената чиста енергия да покрива значителна част от собствените нужди на летището. В следващ етап е планирано изграждането и на батерийно стопанство, което ще позволи част от произведената електроенергия да бъде съхранявана и използвана според нуждите на аеропорта.

„Фотоволтаичната електроцентрала е важна стъпка в реализирането на нашата визия за по-устойчиво и климатично неутрално летище. Чрез инвестиции в собствено производство на чиста енергия намаляваме въглеродния си отпечатък, повишаваме енергийната ефективност и създаваме по-екологична и ефективна инфраструктура“, заяви главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро.

По думите му проектът е поредната конкретна стъпка към постигането на целта за пълна декарбонизация на летището до 2036 г.

Българска компания изпълнява проекта

Изпълнител на проекта е „Хидроенергийна компания“ АД. Българското дружество има над 19 години опит в изграждането на соларни централи в страната и чужбина.

Компанията е основана през 2006 г. и до момента е реализирала над 160 фотоволтаични централи в повече от 21 държави. Общата инсталирана мощност на проектите й надхвърля 5 GW.

Сред малкото европейски летища с висока климатична оценка

Летище „Васил Левски“-София е първото в България, което получава Ниво 4 - „Трансформация“, по международната програма Airport Carbon Accreditation. Това е един от водещите световни стандарти за управление и намаляване на въглеродните емисии в авиационната индустрия.

Подобна акредитация имат само 31 от общо около 600 летища в Европа. Сред тях са новото летище на Истанбул, парижките „Шарл де Гол“, „Бурже“ и „Орли“, летищата в Марсилия и Цюрих, „Лондон Лутън“, Базел и други. Най-високото възможно ниво по програмата е Ниво 5.

Акредитацията се определя от европейската асоциация на летищата ACI EUROPE и е резултат от мерките, които аеропортите предприемат за намаляване на вредните емисии.

Емисиите са намалени със 73% спрямо 2019 г.

Според СОФ Кънект столичното летище вече е намалило въглеродните си емисии със 73% спрямо 2019 г. Новата фотоволтаична централа трябва да ускори този процес, като намали зависимостта от електроенергия, доставяна от външни източници.

Проектът е част от по-широката стратегия за превръщане на летището в по-енергийно ефективна и нисковъглеродна инфраструктура. След изграждането на соларната централа и бъдещото батерийно стопанство аеропортът ще може да произвежда и управлява значителна част от необходимата му енергия на място.