Спечели PlayStation 5 Pro с детска или тийнейджърска карта от Fibank

Fibank вече стартира специална кампания за издаване на дебитни карти Visa за деца и тийнейджъри. В периода от 31 август до 25 октомври 2026 г. (включително) чрез томбола ще бъдат определени по 10 печеливши сред клиентите, които през съответната седмица са издали детска или тийн карта Visa от Първа инвестиционна банка. Задължително условие е и наличие на активирано мобилно приложение My Fibank на името на детето. Децата ще получат ваучер за пазаруване на стойност от 50 евро за онлайн магазина Ozone.bg.

В края на кампанията един участник ще спечели и голямата награда - PlayStation 5 Pro в комплект с PlayStation VR2. За участие в томболата за голямата награда допълнително е необходимо детето или тийнейджърът да са извършили плащания с картата в общ размер от минимум 20 евро.

Кампанията е част от последователните усилия на ПИБ да насърчава финансовата грамотност и изграждането на финансови навици още от ранна детска възраст. Чрез My Fibank децата и тийнейджърите могат да се научат сами да следят наличните си средства, да виждат за какво харчат и да управляват парите си в дигитална среда.

My Fibank предоставя възможности и на родителите да бъдат част от този процес. Те могат да проследяват трансакциите на детето, да му изпращат пари мигновено и да създават различни предизвикателства с финансова награда. От своя страна децата могат да проверяват наличността по сметката си, да виждат за какво харчат, да поискат допълнително пари от родител и да изпълняват поставените им задачи. За тийнейджърите приложението предлага и възможности, насочени към изграждането на навици за спестяване.

С тазгодишната инициатива Fibank продължава да развива своите дигитални услуги за най-младите клиенти и да създава среда, в която децата и тийнейджърите могат да придобиват практически умения за управление на личните си финанси с подкрепата на своите родители.

Пълните условия на кампанията можете да откриете на сайта на банката – https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/aktualno/izdajte-detska-ili-tijn-debitna-karta-visa-ot-fibank-i-uchastvajte-za-nagradi