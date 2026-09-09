Посочиха най-надеждните седани на пазара

Експерти съставиха класация на най-надеждните средноразмерни седани за 2026 г., като сравниха данни от iSeeCars, Car and Driver, IIHS, JD Power и Edmunds. Те взеха предвид не само надеждността, но и безопасността, запазването на стойността, практичността и разхода на гориво.

Тойота Камри

Toyota Camry от 2026 г. зае първото място. iSeeCars ѝ даде оценка за надеждност от 7,6 от 10, а общата оценка на модела е 8,1.

Хонда Акорд

Honda Accord се нарежда с малко зад Camry по отношение на надеждността. Нейният резултат в iSeeCars беше 7,5 от 10 , но общата ѝ оценка беше 8,7 - най-високата от всички модели в селекцията. Accord получи особено високи оценки за безопасност и запазване на стойността. Car and Driver даде на седана перфектната оценка 10 от 10 , докато JD Power му даде 82 от 100.

Силните страни на автомобила включват също просторен интериор, голям багажник и икономичен разход на гориво.

Хюндай Соната

Hyundai Sonata получи оценка 6,5 за надеждност от iSeeCars, но общата му оценка е значително по-висока - 8,1 .

Едно от ключовите предимства на модела е неговата безопасност. iSeeCars даде на Sonata перфектните 10 точки в тази категория, а IIHS му даде оценка Top Safety Pick+. Car and Driver даде на седана оценка 8,5 от 10, докато JD Power му даде 83 от 100 , малко по-висока от тази на Toyota Camry и Honda Accord. Експертите също така похвалиха комфортното окачване, доброто оборудване и разумния разход на гориво.

Нисан Алтима

Nissan Altima от 2026 г. получи оценка за надеждност 7,3 от 10 от iSeeCars. Общата оценка на модела на този сайт е 7,7. Car and Driver даде на седана оценка 8 от 10, докато J.D. Power му даде 84 от 100 , най-високия резултат сред петте модела в класацията.

В същото време резултатите от краш тестовете на IIHS за Altima са смесени: автомобилът е получил високи оценки в някои категории, докато в други е получил средни или ниски оценки. Следователно, рейтингът му за безопасност е по-нисък от този на автомобилите с най-висок рейтинг.

Киа К5

Kia K5 допълва челната петица. iSeeCars не публикува отделна оценка за надеждност за този модел, но той получи 8,1 точки за запазване на стойността и 8 точки за безопасност. Car and Driver оцени K5 с 9 от 10, което го постави на трето място сред най-добрите средноразмерни семейни седани.

JD Power даде на автомобила оценка 83 от 100 , докато Edmunds му даде 7,5 от 10. Предимствата на модела включват комфорт, добро съотношение цена-оборудване и мощни налични двигатели.