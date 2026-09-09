Сезонът свърши, парите ги няма! Работници обвиниха ресторантьор в Обзор

Краят на летния сезон в Обзор се превърна в горчив сблъсък между група работници и работодателя им в местен ресторант. Служителите твърдят пред Нова телевизия, че след месеци тежък труд са останали без последните си възнаграждения, като някои чакат по 2000-2500 евро. Те разказват за дълги смени без почивни дни, договори за четири часа при значително по-дълго реално работно време и неуспешни опити да открият работодателя в деня за плащане. Собственикът категорично отрича обвиненията и заявява, че всички са получили парите си.

В деня за заплата работодателят не се появил

„В края на сезона човекът излезе много некоректен. В последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението си, той просто не се появи“, разказва Николай, един от служителите, подали сигнала.

По думите му хората многократно се опитвали да се свържат с работодателя. Първоначално получили уверение, че е на среща и ще се обади по-късно. След това разговорите спрели, а телефоните били изключени. Николай твърди още, че собственият му трудов договор е бил подписан едва три дни по-рано.

На хартия четири часа, на работа - почти цял ден

Едно от най-сериозните твърдения на служителите е свързано с работното време. Според тях договорите са били за четиричасов работен ден, докато на практика смените продължавали многократно по-дълго.

Николай е работил като промоутър. По думите му уговорката е била за 12 евро на час в силния сезон и 10 евро при по-слаба работа. Той твърди, че към момента има да получава около 2000 евро.

Още по-тежка картина описва друг служител - работният му ден започвал в 10 часа сутринта и приключвал около 23 часа. На въпроса за почивни дни отговорът му е категоричен: „Няма такова нещо. Нямахме никакви почивни дни.“

Готвачи чакат по 2500 евро

Двама от служителите, работили като готвачи, твърдят, че работодателят им дължи по около 2500 евро. Емилия обяснява, че официално е била осигурявана за четири часа върху възнаграждение от 310 евро.

Тя посочва, че през предходния месец действително е получила 2500 евро, но за последния месец от сезона плащане не последвало. Именно тази разлика между предишното реално възнаграждение и записаното в договора е един от въпросите, които работниците очакват институциите да изяснят.

Сред чакащите пари има и служител, който твърди, че трябва да получи 1500 евро, а досега му били дадени само 40 евро аванс. Друг човек заявява, че започнал работа на 3 август и за целия месец получил най-много 100 евро предварително, докато според договорката му остават около 2000 евро.

Обявата била още от ноември, проблемите дошли на финала

Работниците разказват, че отношенията в началото не подсказвали подобен край. Част от тях намерили обявата за работа още през ноември и в продължение на месеци комуникирали със собственика.

През активната част на сезона според тях заведението работело сериозно и имало много клиенти. Те категорично отхвърлят тезата, че слаб оборот или липса на работа може да обясни случилото се в края.

Три часа в полицията

След като не получили очакваните възнаграждения, служителите потърсили полицията. Николай разказва, че прекарали около три часа в районното управление, където всеки поотделно дал обяснения как е започнал работа, какво е било уговорено и как се е стигнало до спора за парите.

Точно там обаче се случило нещо, което допълнително породило въпроси сред работниците. По твърдения на Николай по време на неговото обяснение работодателят се свързал по телефона с полицейски служител. „Той вдигна телефона и пред мен говори с работодателя. Аз попитах: „Това редно ли е да се случва?“, разказва Николай.

Кой е казал за Инспекцията по труда

Още по-сериозно съмнение работниците свързват със свое посещение в Инспекцията по труда. Николай твърди, че предишния месец заедно с колежка подали заявления и поискали информация от институцията.

На път обратно обаче работодателят му позвънил и го попитал защо са били в Инспекцията по труда и какво правят там. Именно това кара служителите да питат откъде е получил информация за посещението им и да настояват компетентните органи да проверят случая.

Тези твърдения засега са само версия на работниците и не доказват неправомерно изтичане на информация. Но ако бъдат потвърдени, биха поставили съвсем различен и много по-сериозен въпрос от обикновен спор за неизплатено възнаграждение.

Работодателят: Всичко е платено

Потърсен за позиция, собственикът на заведението отхвърля обвиненията. Той твърди, че всички служители доброволно са подписали договорите си за четиричасов работен ден и че дължимите им възнаграждения са изплатени.

Стоянов е предоставил копия от ведомости, които според него доказват плащанията. Той отрича и твърдението, че е избягал от Обзор - по думите му туристическият сезон просто е приключил и той е напуснал града.

Така срещу разказите на работниците стоят документи, които работодателят представя като доказателство за обратното. Именно институциите трябва да установят какво реално е плащано, за колко часа са били наети хората и дали документите отразяват действително положения труд.

Работниците: Искаме парите си

За хората, които твърдят, че са работили през сезона, спорът е далеч от приключен. Те настояват, че възнагражденията им не са получени и очакват парите, за които са се договорили и които според тях са заработили.

Ако плащане не последва, служителите заявяват готовност да сезират и други институции. Така историята от един ресторант в Обзор вече поставя много по-широки въпроси - за сезонния труд, фиктивното или реалното работно време, начина на оформяне на договорите и най-вече за това кой защитава работника, когато лятото приключи, туристите си тръгнат, а обещаната заплата според него не дойде.