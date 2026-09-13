Сезонът свърши, парите ги няма! Работници обвиниха ресторантьор в Обзор
Готвачи чакат по 2500 евро, други служители - около 2000 евро, а работодателят категорично отрича и показва ведомости
Следете всички новини, анализи и коментари за Обзор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Готвачи чакат по 2500 евро, други служители - около 2000 евро, а работодателят категорично отрича и показва ведомости
Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа
ПТП-то е станало на километър след Бяла, посока Бургас
Последният месец на годината донесе добри новини в областта на външната политика
През първата си сесия 49-ото Народно събрание излъчи редовно правителство с мандата на втората политическа сила
Луната и роботите са новите предизвикателства
Поредно изчезнало дете у нас
Кметът Христо Янев определи действията на Министерски съвет като "грозен акт"
Областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова е поискала съдействие
Думата на 2022 г. е война, каза евродепутатът
Големите събития които белязаха 2022 година
Един е бил спасен на косъм
Пресичат пешеходна пътека
Министерският съвет окончателно реши населените места от община Несебър да се отделят
Референдумът валиден, идеята за отделяне в самостоятелна община е от 15 години
В неделя ще се проведе референдум
Липсата на спортисти и кривото огледало
Политически мини пред ГЕРБ, Костов и Радев се прегърнаха, Отровното трио влезе в завера
Замесен е масажист, започват проверки
Налице са над 50% от регистрираните гласоподаватели и процедурата може да започне