Акция на униформени блокира плаж в Обзор! Арестуваха...

На плажа в Обзор спасител е арестуван за притежание на дрога. Полицията в Несебър е получила сигнал, че на пост №6 на централния плаж в града работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Мигновената проверка установила, че 38-годишният мъж е криминално проявен старозагорец. Той е стоял на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г.С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана, посочват от полицията.

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

