Твърд удар по райския газ! Затвор и жестоки санкции

Притежаването и разпространението на райски газ да се наказва с до пет години лишаване от свобода и значителни глоби.

Това предвиждат предложенията за промени в Наказателния кодекс, одобрени единодушно от временната парламентарна комисия за борба с употребата на диазотен оксид.

Изключения ще се правят единствено за хранителната промишленост, земеделието и медицината.

Глобите могат да достигнат до пет хиляди лева, а идеята е да се премахнат възможностите за леки административни санкции, които досега често оставяха нарушителите без сериозно наказание.

Законодателна инициатива след тревожно лято

Председателят на комисията Лъчезар Иванов обяви, че текстовете ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още утре. „След тези шест месеца работа днес е последното заседание. Предложенията може да се сторят твърде строги, но трябва да изрежем из основи всякакви възможности за разпространение на райски газ“, подчерта той.

По думите му трагичните инциденти през лятото, включително загинали след употреба на райски газ или наркотици, изискват категорични мерки.

От административна глоба към Наказателния кодекс

„От Закона за здравето трябва да се премахне административната форма на санкция, за да не могат съдиите да дават по-лека мярка. Затова прехвърляме санкциите към Наказателния кодекс“, обясни Иванов. Той посочи, че досега е било трудно да се намери юридическа формула, защото райският газ не е класифициран като наркотично вещество. Новите текстове целят именно да затворят тази правна празнина.

Политически реакции и бъдещи стъпки

Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ подкрепи доклада, но настоя, че трябва да се работи и по по-широки промени, свързани с наркотиците и прекурсорите, тъй като употребата расте, а възрастта на употребяващите спада.

Хасан Адемов от АПС обърна внимание, че наказателните текстове трябва да се базират на ясни количествени критерии, например какво се смята за „особено големи размери“ при притежание.

Докладът бе гласуван с 10 гласа „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“, което подчертава консенсуса за твърди мерки срещу опасната субстанция.

