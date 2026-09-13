Смъртоносен вирус удари съседите, България трябва да се готви
Четирима души починаха в Гърция, а всички регистрирани пациенти в Северна Македония са били хоспитализирани
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Четирима души починаха в Гърция, а всички регистрирани пациенти в Северна Македония са били хоспитализирани
Специализираната операция в квартал „Христо Ботев“ започна рано сутринта и продължава с процесуално-следствени действия
Полицията задържа криминално проявен мъж и иззе марихуана, кокаин, таблетки амфетаминови производни и голяма сума пари
Петър К. вече е изтърпявал ефективна присъда в Гърция за трафик на наркотици
Гласуват законодателни промени с цел пълна превенция на разпространението
Чикунгуня носи инвалидност
Има експлозивно разпространение на варианта в Азия
Обикновено ранните пролетни месеци са времето, през което инфекцията може да се развие по този начин
Говори министър Даниел Митов
Епидемиологът обяви кога е пикът на грипа
В третото десетдневие на януари ще има най-много разпространение на грипа
Говори проф. Радка Аргирова
Увеличават се областите с грипна епидемия
Кога ще започнат да намаляват случаите
Според данните, с които министъра разполага, опасните канабиноиди във вейповете се поръчват от страни, в които не са забранени
Намаляването на стреса трябва да бъде определящо
Идеята не е да се плашим, а да се подготвим за нея
Той призова да се спазват правилата, които са въведени срещу разпространението на грипа в страната
Притеснителни данни
Най-малко 25 държави са съобщили за случаи на холера от началото на годината до 15 юли