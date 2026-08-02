Смъртоносен вирус удари съседите, България трябва да се готви

Западнонилската треска вече взема жертви в съседни на България държави, а проф. Тодор Кантарджиев предупреди, че страната ни трябва да се готви. В Гърция до 29 юли са отчетени 42 местно придобити случая и четирима починали, всички на възраст над 65 години. В Северна Македония са регистрирани осем случая, като седем са потвърдени, а един е вероятен. Най-тежко боледуват възрастните и хората с отслабен имунитет.

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията от началото на сезона до 29 юли в Европа са установени 158 местно придобити случая в седем държави. Най-много са заболелите в Италия - 94, следвана от Гърция с 42 случая, а заразени има още в Северна Македония, Румъния, Испания, Франция и Германия.

Тежкото усложнение поразява мозъка

„Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един прави тежко усложнение на мозъка. Обикновено това са хора с имунен дефицит и над 60 години. Инфекцията е доста тежка, когато се засегне централната нервна система“, заяви проф. Кантарджиев пред БНТ.

По думите му около 80 на сто от заразените не разбират, че са прекарали инфекцията, но организмът им изгражда имунен отговор. При останалите може да има близо две седмици неразположение, температура и болки в мускулите и ставите.

Официалните здравни данни също показват, че около 80 на сто от инфекциите преминават без симптоми, а при под 1 на сто се развиват животозастрашаващи неврологични усложнения. Всичките осем случая в Северна Македония през тази година са били с невроинвазивна форма и са наложили приемане в болница.

Не са необходими екзотични комари

„Трябва да се знаят три неща. Тя се разпространява от птици и от коне. Второ - разпространява се от нашенските комари. Не търсим екзотични комари. Нашите си я разпространяват“, предупреди проф. Кантарджиев.

Вирусът циркулира основно между заразени птици и комари, които впоследствие могат да го предадат на хора и коне. Хората и конете се смятат за случайни крайни гостоприемници и обичайно не продължават веригата на разпространение.

Защитата започва от дрехите и репелентите

„Не забравяйте репелентите. Има една тънкост - комар, за да не ви ухапе през дрехата, трябва да сте с две тънки фланелки. Ако е през една - хапят, даже някои по-настървени и през дънките“, каза Кантарджиев.

Той препоръча при посещения на места с много комари репелент да се нанася и върху дрехите. Възрастните могат да използват подходящите препарати върху откритата кожа, а при децата трябва стриктно да се спазват указанията за възраст и употреба на конкретния продукт. За нощните часове специалистът напомни и за устройствата против комари, включвани в електрически контакт.

Срещу Западнонилската треска няма ваксина за хора и специфично антивирусно лечение. Силно главоболие, схванат врат, обърканост, нарушено съзнание или слабост в крайниците могат да бъдат признаци за неврологично усложнение и изискват незабавна медицинска помощ.

Гръцките здравни власти предупреждават, че през следващите седмици се очакват още случаи. Особено интензивно разпространение на вируса е отчетено в област Атика, а заразени има и в Тесалия и Централна Македония.