Смъртоносен вирус удари съседите, България трябва да се готви
Четирима души починаха в Гърция, а всички регистрирани пациенти в Северна Македония са били хоспитализирани
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Четирима души починаха в Гърция, а всички регистрирани пациенти в Северна Македония са били хоспитализирани
Епидемиологът очаква пик на грипа в началото на февруари
Да проветряваме и да ограничим контактите си, съветва Тодор Кантарджиев
Големият проблем обаче е липсата на противогрипни ваксини
Какво трябва да направите при ухапване
Периодът с най-много хапане ще бъде през май, юни, юли и август, прогнозира той
Това заболяване е характерно за началото на пролетта и есента.
Междусрочната ваканция идва и вероятно ще се увеличат бройките и може да се увеличи тази ваканция
Няма нужда от ваксинация
Посочи местата, където трябва да се пръска
Той заминава днес за Северозападна България, за да агитира хората да се ваксинират
Той благодари за доверието
Коментира и новия здравен министър
На никого не ги пожелавам, каза професорът
Уволненията на служебното правителство не бива да са самоцелни, обяви соцлидерът
Колегите му настояват той да се върне като директор на НЦЗПБ
Шефът на Центъра за заразни и паразитни болести беше пенсиониран днес
Трябва да се пазим между двете дози, каза топ вирусологът
Не се събирайте повече, моля ви, каза проф. Тодор Кантарджиев
През ноември се очаква увеличаване на случаите