Кисело зеле вместо хапчета! Уникални съвети от проф. Кантарджиев

Заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции засега е по-ниска от миналата година, но това не бива да успокоява хората, защото по-тежките седмици тепърва предстоят. Пикът на грипа вероятно ще бъде в началото на февруари, а разпространението може да стане бурно. Това предупреди епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред НоваНюз.

По-малко случаи сега, повече скоро

По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души – с около 30 пункта по-ниска спрямо същия период на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва забавяне на грипната вълна, дължащо се на климатичните условия и на наличието на колективен имунитет. „Това означава, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа“, подчерта той.

Къде удря най-силно

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра. Сред децата между 5 и 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега няма нужда от строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се въвеждат навреме, ако в рамките на няколко дни се наблюдава рязък скок на заболелите.

Колко е нормално да боледуваме

Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно са в рамките на нормалното, а при децата – до осем. Повод за тревога има, ако инфекциите зачестят, протичат по-тежко или възстановяването се проточва необичайно дълго. В такива случаи е разумно, след лекарска консултация, да се изследва имунната система.

Какво да правим и какво да не правим

При типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие – трябва бързо да се потърси лекар и при нужда да се започне антивирусна терапия. Кантарджиев бе категоричен, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са добра идея, защото могат да доведат до усложнения. „Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при зеленикави храчки, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни той.

Бабината рецепта срещу вирусите

Като естествена подкрепа за имунитета проф. Кантарджиев препоръча традиционни храни от българската кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко. Според него именно тези навици, а не безразборният прием на добавки, могат да помогнат на организма да посрещне по-леко предстоящата грипна вълна.

