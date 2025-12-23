Грипът дойде! Поваля за часове

Грипът дойде. Епидемията започна. Алармата удари топ вирусологът проф. Тодор Кантарджиев.

Вече има епидемично разпространение на грипа в България, обясни пред БНТ експертът.

Симптомите са лесно разпознаваеми- температура, отпадналост, болка в мускулите. Грипът е с най-краткия инкубационен период - между 24 и 36 часа след заразяване симптомите се проявяват, поясни Кантарджиев. Лични лекари допълват, че грипът поваля отраз - за часове човек усеща всички симптоми.

Кантардиев изтъкна, че е добре, че доста хора са ваксинирани и именно към това призовава, като обясни че те помагат срещу тежкото протичане на грипа. По думите му новият щам е по-прилепчив.

Да проветряваме и да ограничим контактите, съветва той. Пикът на грипа се очаква през януари, според прогнозата му.

Перник е в епидемична ситуация. Варна и Габрово също вървят натам. София област е близо до епидемична обстановка, допълни още проф. Тодор Кантарджиев.

