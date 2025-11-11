Идва най-тежкият грип от десетилетие насам
Британските власти обявиха тревога, след като опасен щам с няколко мутации вече предизвика хаос в Ав...
Във Варна и Пловдив 6 и 7 февруари са неучебни дни
Ангел Кунчев даде ценни съвети
Разкри на кой принцип възникват и най-големите епидемии
До края на седмицата очаквам 1/3 от България да е в грипна епидемия
Мерките ще бъдат в сила 6 дни
Той очаква пикът на заболяемостта от грип да бъде в края на януари и началото на февруари
Клиничните симптоми на гриповете А и Б са твърде сходни и на практика неразличими
По данни на МЗ над 3600 са случаите на грип и остри респираторни заболявания за миналата седмица
От месец и половина се забелязва спад при случаите на коронавирус
Програмата за предпазване от сезонния грип, предвижда ваксини да могат да се слагат до края на месец...
Той се предава от свине на хора, но засега не е предаван от човек на човек
Не си спомням да е имало такова закъснение на грипния сезон през годините, каза експертът