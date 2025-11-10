Идва най-тежкият грип от десетилетие насам

Здравните власти във Великобритания алармираха за предстоящ грипен сезон, който може да се окаже най-тежкият от последните десет години. Експерти предупреждават, че нови мутации на вируса H3N2 са довели до по-агресивно разпространение и до по-тежки симптоми – тенденция, която вече се наблюдава в Австралия и Япония.

Световен център по грип: “Не сме виждали подобен вирус от години”

Проф. Никола Луис, директор на Световния център за грип в Института „Франсис Крик“ в Лондон, заяви, че динамиката на разпространение на вируса е „необичайна и тревожна“.

„Не се паникьосвам, но съм притеснена. Не сме виждали подобен вирус от известно време – той се държи различно и мутациите му са значителни“, коментира Луис пред Би Би Си.

По думите ѝ, всяка година учените проследяват еволюцията на грипните вируси, за да актуализират ваксините. Обикновено става въпрос за малки промени, но това лято са регистрирани седем нови мутации в щама H3N2 – нещо, което се случва изключително рядко и извън традиционния грипен сезон.

Грипът настъпва още преди зимата

„Почти е сигурно, че вирусът ще се разпространи глобално. Вече няма нужда да чака зимните условия, за да плъзне – това може да стане много бързо“, предупреди проф. Дерек Смит, директор на Центъра за еволюция на патогени към университета в Кеймбридж.

Според него новите мутации позволяват на вируса да заобикаля част от имунната защита, изградена от предишни инфекции и ваксинации. Затова се очаква по-висока заболеваемост и по-тежки случаи, особено сред възрастните хора и хората с отслабен имунитет.

В Австралия грипният сезон е започнал по-рано от обичайното и вече е причинил значителен брой хоспитализации. В Япония властите призовават хората отново да носят маски, а някои училища временно са затворени заради масови зарази.

Масова ваксинационна кампания във Великобритания

В отговор на тревожните прогнози британските здравни служби стартират безпрецедентна кампания за ваксинация. Само за първата седмица са обявени 2,4 милиона слота за ваксиниране, а общо 13 милиона дози вече са доставени в страната.

Приоритетно се ваксинират хората над 65 години, бременните жени и пациентите с хронични заболявания. Мобилни екипи обикалят и училищата в Англия, където на децата се поставя ваксина чрез спрей в носа.

„Имаме основание да вярваме, че този сезон ще бъде един от най-тежките за последното десетилетие. В Австралия един на всеки пет души се е заразил, а в Европа процентът може да бъде дори по-висок“, обяснява проф. Кристоф Фрейзър от Института за пандемични науки към Оксфордския университет.

Българските експерти: време е за превенция

И у нас специалистите препоръчват да не се подценява предстоящият грипен сезон. Проф. Тодор Кантарджиев посочи, че в момента в България циркулират различни вируси, които причиняват хрема, кашлица и температура, но грипът може да ги измести още през декември.

„Това са вируси с по-дълъг инкубационен период от грипа. При тях инфекцията се развива по-бавно и има време за реакция – с витамини, антиоксиданти и грижа за имунната система. Но когато грипът дойде, той удря бързо и силно, затова най-добрата защита си остава ваксината“, обясни проф. Кантарджиев.

Какво да очакваме през зимата

Медиците предупреждават, че тази зима ще бъде особено тежка за хората с хронични заболявания, възрастните и децата. Освен мутиралия грип, се очаква и увеличаване на случаите на вирусни инфекции с подобни симптоми – висока температура, болки в мускулите и кашлица.

Здравните власти препоръчват:

Ваксинация срещу грип и COVID-19, особено за рисковите групи;

Избягване на контакт с болни хора и носене на маска в закрити пространства при необходимост;

Поддържане на добра хигиена и редовно проветряване на помещенията;

Балансирано хранене и достатъчно сън за подсилване на имунитета.

Грипът тази година идва по-рано, разпространява се по-бързо и изглежда по-опасен от предишните сезони. Учените са единодушни – това може да бъде най-тежкият грип от десетилетие насам, но паниката не помага. Ваксината, добрата хигиена и навременните мерки остават най-сигурното оръжие срещу предстоящата вълна.

