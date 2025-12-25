Как пиенето на кафе влияе на нивото на кръвната захар

Нивата на кръвната захар естествено се колебаят през деня. Както обаче обяснява диетологът Кейтлин Бенсън, при хора с инсулинова резистентност или диабет тези повишения могат да бъдат по-значителни и продължителни, защото тялото не реагира на инсулина толкова ефективно или не произвежда достатъчно.

„След хранене, кръвната захар на всеки се повишава, защото въглехидратите се разграждат до глюкоза“,

обясни Бенсън.

Тъй като много хора имат навика да пият чаша или дори две кафе сутрин, може би се чудят дали ежедневната им напитка влияе върху нивата на кръвната захар в началото на всеки ден.

„Нивата на кръвната захар при повечето хора са най-ниски сутрин след нощно гладуване и се повишават след хранене,

тъй като тялото смила и абсорбира въглехидратите“, каза диетологът Лорън Манахер.

Според нея самото кафе обикновено не причинява значително повишаване на кръвната захар. Добавки, като захарни сиропи и някои подсладители, обаче могат да причинят временно повишаване на глюкозата в кръвта.

„Ако пиете кафе след хранене, въздействието върху нивата на кръвната ви захар вероятно ще бъде минимално, особено ако храната съдържа протеини и здравословни мазнини“, добави диетологът.

Отбелязва се, че тези, които са чувствителни към кофеин и нямат диабет, също могат да изпитат по-рязко покачване на нивата на кръвната захар в сравнение с други.

„Кафето може да повиши нивата на кръвната захар при някои хора, защото кофеинът може да стимулира хормони, които казват на черния дроб да освободи допълнително глюкоза“, каза Бенсън.

Тя добави, че този ефект зависи от чувствителността на човек към кофеина и количеството консумирана напитка.

Следователно, диетолозите са идентифицирали 4 фактора, които влияят върху нивата на кръвната захар при пиене на кафе:

1. Видът подсладител, който използвате

Скорошно проучване показва, че пиенето на няколко чаши черно кафе дневно е свързано с по-нисък риск от развитие на диабет тип 2. Това обаче не важи за случаите, когато към кафето се добавя захар или дори изкуствени подсладители.

2. Видът сметана, която добавяте

Има много видове сметана и всяка от тях може да има различен ефект върху нивата на кръвната захар. Сметаната от пълномаслено мляко може леко да повиши нивата на кръвната захар, ако се консумира в големи количества, поради естествено срещащата се лактоза.

3. Пиене на кафе на гладно

Както е отбелязано на уебсайта Science Direct кофеинът увеличава отделянето на хормони на стреса като кортизол, адреналин и норепинефрин. Тези хормони сигнализират на черния дроб да освободи складирана глюкоза, което може да доведе до рязко покачване на кръвната захар.

4. Чувствителност към кофеина

Бенсън сподели, че както посочва Endocrine Abstracts, ако човек обикновено спи лошо или работи на работа с висок стрес, той може вече да има повишени нива на кортизол. „Добавянето на кофеин може да увеличи повишаването на нивата на кръвната захар“, обясни тя.

