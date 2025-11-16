Грипът идва! Мутант ни сваля на легло

Грипът вече се промъква през вратата ни. За мутирал щам на, който води до тежко протичане на инфекцията, предупредиха британски медици.

"Грипът е вирус с изключително висок потенциал да мутира. Всяка година се наблюдават изменения, но те най-често са в рамките на малки мутации в неговия геном", обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков, предаде агенция БЛИЦ.

Той уточни, че тези мутации се натрупват средно на всеки 7-10 години и могат да предизвикат по-тежки епидемии и вероятно точно това ни чака тази зима.

Според Вълков засечените във Великобритания варианти могат да причинят по-тежко боледуване - с висока температура, отпадналост и риск от пневмония.

"Грипът е инфекция с изключително бързо развитие. Пациентът може да посочи дори часа, в който се е разболял", уточни специалистът от Инфекциозна болница в София.

Той подчерта, че грипът не засяга само дихателните пътища, а може да ангажира и други системи - сърдечносъдова, нервна и дори централна нервна система, водейки в тежки случаи и до енцефалити.

"Когато усетим първите симптоми, вече сме болни. Най-добрата защита е ваксина", добави доц. Вълков. Противогрипната ваксина не бива да пропускат възрастните, малките деца и пациентите с хронични заболявания.

