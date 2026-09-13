Грипът идва! Мутант ни сваля на легло
Британски медици предупредиха за тежка инфекция
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Британски медици предупредиха за тежка инфекция
Щамът е открит в Индонезия, учените го проучват
Според наблюдателите болниците в Индонезия са пълни на 90%.
Учени от САЩ заявиха, че са развъдили генномодифициран комар, който да може да устои на инфекция с малария. Новината съобщи BBC. Ако новото откритие...