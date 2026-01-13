Грипът атакува. Още 3 области под ножа

След Варна грипната епидемия скоро ще превземе Бургас, Добрич и Силистра. Това стана ясно след среща на здравния министър Силви Кирилов с шефовете на 28-те регионални инспекции и главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 000 души, което поставя региона в пряка опасност от разрастване на заразата до епидемия. Според лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.

От сряда официално в епидемия влиза Варна. За периода от 14 януари до 20 януари на територията на областта се въвеждат ограничения - учениците ще учат онлайн, спират се свижданията в болници и старчески домове. Решението бе взето заради рязкото увеличение на заболели през последната седмица - 763 регистрирани случая в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239, 38 на 10 000 души население.

