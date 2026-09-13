Голям пробив в борбата с рака
РНК технология за лечение на меланом
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РНК технология за лечение на меланом
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Имунизацията ще бъде безплатна и ще обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.
Няма ваксина или лечение на този етап
Винаги се изследвайте
Няколко компании работят по въпроса
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Необходими са и пари
Открит е в 23 държави и 25 щата на САЩ
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