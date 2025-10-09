Тодор Кантарджиев каза кога идва грипът. Ценни съвети

Грипът идва през ноември. Това обяви експертът по заразни и инфекциозни болести проф. Тодор Кантарджиев в интервю за бТВ. Той припомни, че есента носи вируси и настоя хората да спазват противоепидемичните мерки за дистанция и дезинфекция.

Разумно е хората да се ваксинират срещу грип, препоръча епидемиологът.

че в момента има 200 регистрирани случая на ковид, което е с 12% повече от по-предната седмица. Той коментира иронично новите „варианти” на вируса, като обясни, че те получават нови имена само за да се повиши вниманието на хората и да се предизвика интереса на медиите.

Проф. Кантарджиев подчерта, че бързите тестове от аптеките често дават грешен резултат.

„Боли ли те гърлото - веднага вземете мерки. Казвал съм и преди - лимон и сода, има и много препарати”, коментира той.

Специалистът каза също, че заболяването продължава няколко дни. По думите му, борбата с вируса трябва да започне с редовно проветряване, ползване на носни кърпички и дезинфекция на повърхностите. Кантарджиев препоръча всички на 65 да се ваксинират срещу ковид и грип.

„Грипът ще дойде през ноември, няма да ви кажа сега часа”, пошегува се професорът.

При наводнения обикновено в питейната вода навлизат фекални води от канализацията и затова хората трябва да пият само преварена вода, посъветва още проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Той препоръчва да се преварява и водата, която се използва за готвене и за миене на съдове, за да не проникнат опасните бактерии ешерихия коли.

Според професора заради кризата с боклука в София ще се увеличат бездомните котки и кучета. Опасността от зарази обаче по негова преценка не е много голяма.

