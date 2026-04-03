Какво да очакваме от Цикада, новият вариант на Covid-19

Силно мутирал вариант на вируса, причиняващ Covid-19, изглежда засяга основно децата, казват учени, макар че не води до по-тежко протичане – нито при тях, нито при възрастните.

По-скоро експертите подчертават, че фактът, че вирусът излиза от обичайния си модел да бъде заплаха най-вече за по-възрастните, е важен сигнал. Това е нещо, което трябва да се изследва и разбере, за да могат учените по-добре да предвиждат поведението на този непрекъснато променящ се вирус, предава CNN.

Въпреки че в момента Covid-19 циркулира на много ниски нива, САЩ тепърва започват да се сблъскват с тази „спяща“ линия от родословното дърво на варианта Омикрон – вариант, наречен BA.3.2, получил прякора „Cicada“ („цикада“) заради способността си да изчезва и след време да се появява отново, подобно на насекомото.

Този вариант е открит в 23 държави и в проби от отпадъчни води в 25 щата на САЩ, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, които тихо публикуваха доклад за вируса миналия месец. Изглежда се разпространява на ниски нива, макар че тестването е значително намалено след пика на пандемията, така че е възможно да е по-широко разпространен, отколкото се знае в момента.

Сегашните ваксини все още се смята, че осигуряват известна защита, а учените казват, че новият вариант е толкова „незначителен“ по отношение на създаваните проблеми, че дори не е ясно дали е необходимо ваксините да се актуализират, за да предпазват по-добре от него.

„От гледна точка на еволюцията на вирусите е изключително интересен“, казва д-р Алекс Гренингер, ръководител на отдела по диагностика на инфекциозни заболявания в департамента по лабораторна медицина на Университета на Вашингтон. Той отбелязва, че за вариант, появил се още през ноември 2024 г., той се развива изключително бавно и е възможно да има много малко реално въздействие.

„Минаха около година и половина, през която този вариант имаше възможност да се разпространи или да набере сила“, казва Гренингер, „а той не направи почти нищо. Не е напълно без значение, но е като да добавиш печени лукчета към бургер.“

И други експерти са на сходно мнение.

„Не смятам, че трябва да бъде включен в следващата ваксина“, казва д-р Тулио де Оливейра, ръководител на Центъра за епидемичен отговор и иновации, свързан със Стеленбошкия университет в Южна Африка. Страната е сред водещите в света в откриването на нови варианти на Омикрон, включително и този.

„Към момента, при наличния имунитет и предишната ваксинация, не наблюдаваме увеличаване на хоспитализациите и смъртните случаи“, казва Оливейра. Освен това, според него, обществото няма особено желание за нова ваксинационна кампания.

По-важно е този вариант да бъде наблюдаван внимателно и да се следи дали няма да се промени по начин, който да го превърне в проблем.

Изчезващият номер на „Cicada“

Учените, които търсят необичайни варианти на Covid-19, са изчакали, преди да дадат на този вариант популярно име.

„Трябва да изглежда, че ще набере скорост или ще представлява по-широк интерес… иначе няма смисъл от прякор“, казва д-р Т. Райън Грегъри, еволюционен биолог в Университета на Гуелф в Канада.

Той и група изследователи започнали да обсъждат името на BA.3.2 по времето, когато Световната здравна организация го определя като „вариант под наблюдение“ през декември. Същата група е давала имена на предишни варианти, вдъхновени от митологични същества (Цербер, Кракен), съзвездия (Ерис) и дори видове облаци (Стратус, Нимбус).

„Cicada“ се оказало най-подходящото име, защото вариантът следва подобен модел на „изчезване“.

Когато Омикрон заля света в края на 2021 г., генетичните тестове откриха пет основни линии в неговото „родословно дърво“. Четири от тях предизвикаха вълни от инфекции по света. Но една – BA.3 – се оказа изключение. Открита през 2022 г., тя след това мистериозно изчезна.

Според учените, в продължение на две години BA.3 вероятно е инфектирал един-единствен човек с отслабена имунна система, който не е могъл напълно да се пребори с вируса. При такива хронични инфекции се води продължителна „битка“ между вируса и имунната система, при която организмът оказва натиск върху вируса да се променя постоянно. В някои случаи след дълга инфекция вирусът успява отново да се появи и да започне да циркулира – както изглежда се е случило и тук.

Обикновено новите подварианти имат само няколко генетични промени спрямо предшественика си. BA.3.2 обаче има 53 промени в своя спайк протеин – частта, която се свързва с клетките – спрямо BA.3 и около 70 мутации спрямо оригиналния коронавирус от 2019 г.

Вариантът е засечен за първи път в САЩ миналото лято при пътник от Нидерландия. През януари първата клинична проба от болен пациент също се оказала BA.3.2.

Множеството му промени може да му помагат да избягва имунитета, създаден от предишни инфекции и ваксини, но за разлика от други силно мутирали варианти на SARS-CoV-2, този не показва признаци да стане доминиращ в световен мащаб.

В даден момент BA.3.2 е загубил способността си да се свързва здраво с ACE2 рецепторите в клетките – „входовете“, през които вирусът прониква, за да причини инфекция. Това означава, че той е по-скоро посредствен „състезател“ и не е довел до нови вълни на заболяването.

В момента BA.3.2 дори не се откроява ясно в националната картина, макар че започва леко да набира скорост, според д-р Марк Джонсън, професор по молекулярна микробиология и имунология в Медицинския факултет на Университета на Мисури, който следи внимателно разпространението на вируса чрез отпадъчните води.

