Какво става с кръвното, ако спрете да пиете кафе

Кафето и другите кофеинови напитки оказват много по-сериозно влияние върху кръвното налягане, отколкото повечето хора предполагат. Според диетолози, цитирани от EatingWell, прекомерният прием на кофеин може да предизвика резки скокове на кръвното, да увеличи натоварването върху сърцето и с времето да повиши риска от хипертония.

Експертите обясняват, че ограничаването на кофеина не означава задължително пълен отказ от кафе, но дори малките промени могат да окажат положителен ефект върху здравето. Особено внимателни трябва да бъдат хората с вече високо или трудно контролирано кръвно налягане.

Кофеинът може да повиши систоличното налягане

При измерване на кръвното налягане се отчитат две стойности - систолично и диастолично налягане. Именно горната стойност, известна като систолично налягане, често се смята за важен показател за риска от сърдечни заболявания при хора над 50 години.

Диетологът Ейми Кимбърлин обяснява, че кофеинът стимулира отделянето на хормони на стреса като адреналин. Това ускорява сърдечния ритъм и води до свиване на кръвоносните съдове.

Освен това кофеинът блокира аденозина - вещество, което помага на съдовете да се отпускат. В резултат кръвното налягане временно се повишава.

Ефектът може да продължи с часове

Според специалистите въздействието на кофеина върху кръвното налягане може да продължи между 30 и 120 минути след консумация. Ако човек пие кафе няколко пъти дневно, това може да доведе до многократни пикове на кръвното през целия ден.

Диетологът Ванда Шет отбелязва, че чувствителността към кофеина е различна при всеки човек. При някои хора дори малки количества могат да предизвикат по-силен ефект.

Експертите смятат, че ограничаването на кофеина може да помогне за по-стабилни стойности на кръвното налягане и по-равномерни нива на енергия през деня.

Рискът от хипертония може да се увеличи

Според диетолозите редовният прием на големи количества кофеин може с времето да увеличи риска от развитие на хипертония. Особено рискова е консумацията над 400 милиграма кофеин дневно.

Изследване от 2022 година, публикувано в Journal of the American Heart Association, показва, че хората с тежка хипертония, които пият две или повече чаши кафе на ден, имат по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания.

Специалистите обаче подчертават, че хората с добре контролирано кръвно налягане обикновено не са длъжни напълно да се отказват от кафето.

Как да намалите кофеина без стрес

Диетолозите препоръчват кофеинът да се намалява постепенно, а не рязко. В противен случай могат да се появят главоболие, раздразнителност и силна умора.

Един от най-популярните съвети е обикновеното кафе постепенно да се смесва с безкофеиново. Така организмът свиква по-лесно с по-ниските количества кофеин.

Специалистите препоръчват и напитки с по-ниско съдържание на кофеин като черен чай или мача.

Скритите източници на кофеин често се подценяват

Експертите предупреждават, че кофеинът не се съдържа само в кафето. Той присъства и в газирани напитки, енергийни напитки, шоколад, хранителни добавки и продукти преди тренировка.

Според диетолозите много хора приемат значително повече кофеин, отколкото осъзнават.

Затова специалистите съветват вместо поредната чаша кафе човек понякога да избере кратка разходка, вода или просто кратка почивка на чист въздух. Изследванията показват, че пиенето на шест до осем чаши вода дневно също може да помогне за намаляване на риска от високо кръвно налягане.

