Как кафето влияе на стареенето? Ново откритие разкрива загадки

От десетилетия учените знаят, че консумацията на кафе е свързана с по-дълъг живот и по-нисък риск от хронични заболявания, но точният механизъм оставаше загадка. Ново изследване на Тексаския колеж по ветеринарна медицина и биомедицински науки A&M дава първото ясно обяснение. Данните показват как конкретни съединения в кафето взаимодействат с ключови процеси в организма. Резултатите хвърлят нова светлина върху ролята на напитката за здравето.

Ключовият рецептор зад ефекта

Изследователите установяват, че съединенията в кафето активират рецептора NR4A1 - своеобразен „сензор“ в тялото, който намалява клетъчните увреждания, регулира възпалението и подпомага възстановяването на тъканите. Тези процеси са пряко свързани със стареенето и развитието на хронични заболявания.

Резултатите, публикувани в списанието Nutrients, са сред първите, които директно свързват кафето с този рецептор.

„Кафето има добре познати ползи за здравето. Показахме, че някои от тези ефекти може да са свързани с това как кафеените съединения взаимодействат с рецептор, участващ в защитата на тялото от увреждания, свързани със стреса“, заяви Стивън Сейф, председател на катедрата по ветеринарна токсикология.

Как работи механизмът

NR4A1 принадлежи към група ядрени рецептори, които регулират генната активност при стрес и увреждания. В предишни изследвания той е описан като „сензор за хранителни вещества“, който реагира на съединения от храната и подпомага здравето при стареене.

„Когато почти всяка тъкан е увредена, NR4A1 реагира, за да смекчи това увреждане. Ако премахнете този рецептор, увреждането става по-голямо“, обяснява Сейф.

Този рецептор участва в множество процеси - възпаление, метаболизъм и възстановяване на тъканите, които са ключови при заболявания, свързани с възрастта, включително невродегенеративни и метаболитни нарушения.

Какво прави кафето различно

Дълго време връзката между кафето и по-нисък риск от заболявания като Алцхаймер и Паркинсон беше базирана основно на наблюдения. Новото изследване предлага биологично обяснение.

Учените установяват, че полифенолни съединения в кафето, като кафеената киселина, се свързват с рецептора NR4A1 и влияят върху неговата активност.

„Твърдим, че поне част от ползите за здравето от кафето може да произтичат от свързването и активирането на този рецептор“, посочва Сейф.

Когато рецепторът е отстранен от клетките, защитният ефект изчезва - силно доказателство за ролята му.

Не само кофеинът има значение

Въпреки че кофеинът е най-познатата съставка на кафето, той не е основният фактор зад ползите.

„Кофеинът се свързва с рецептора, но в нашите модели не показва значителна активност. Полихидроксилните и полифенолните съединения са много по-активни“, обяснява Сейф.

Това означава, че както обикновеното, така и безкофеиновото кафе могат да имат положителен ефект, подобно на някои съединения в плодовете и зеленчуците.

Какво следва оттук-нататък

Въпреки пробива, учените подчертават, че механизмът не е единствен.

„Има много рецептори и много механизми. Показваме, че това може да е един важен път. Предстои още много работа“, казва Сейф.

Откритието отваря врата за разработване на нови терапии, насочени към този рецептор. Екипът вече изследва синтетични съединения, които могат да го активират по-ефективно.

Какво означава това за хората

Резултатите не променят настоящите препоръки за консумация на кафе, но дават по-ясно обяснение защо напитката е свързана с по-добро здраве.

„Мисля, че това помага да се обясни защо кафето има тези ефекти. Това не е просто наблюдение - зад него стои специфичен механизъм“, заключава Сейф.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com