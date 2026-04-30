Как кафето пренаписва настроението ни? Изненадващо откритие на учени

Редовното пиене на кафе може да има далеч по-дълбок ефект от просто ободряване сутрин. Ново мащабно изследване показва, че напитката влияе пряко върху настроението, концентрацията и дори нивата на тревожност. Данните сочат, че ефектът не зависи единствено от кофеина. Учените говорят за сложна връзка между червата и мозъка, която променя начина, по който се чувстваме и мислим.

Изследване на APC Microbiome Ireland - какво показват данните

Проучването е проведено от APC Microbiome Ireland и разглежда влиянието на кафето върху човешкия организъм. Установено е, че както кофеиновото, така и безкофеиновото кафе променят чревния микробиом по начин, който подобрява благосъстоянието и намалява стреса.

В някои случаи учените отчитат и подобрение на когнитивните функции. Данните, цитирани от „Индипендънт“, показват, че ефектът на кафето е много по-широк от досегашните представи.

Кафето и здравето - повече от енергия

Новото изследване допълва натрупаните през годините доказателства за ползите от кафето. Сред тях са намален риск от диабет тип 2, чернодробни заболявания, сърдечно-съдови проблеми и някои видове рак.

Умерената консумация се свързва и с по-ниска обща смъртност, по-малък риск от инсулт и по-рядка поява на заболявания като Паркинсон, депресия и Алцхаймер.

Какво се случва между червата и мозъка

Фокусът на учените е върху така наречената ос микробиота-черва-мозък - сложна система за двупосочна комуникация в организма. В изследването участват 31 души, които редовно пият между три и пет чаши кафе на ден, както и сходен брой хора, които не консумират напитката.

Участниците са анализирани чрез психологически тестове, дневници за хранене и кофеин, както и лабораторни изследвания на проби. След двуседмично въздържание от кафе при редовните консуматори се наблюдават значителни промени в метаболитните профили в чревния микробиом.

При повторно въвеждане на кафето, независимо дали е с кофеин или без, и двете групи съобщават за намалени нива на стрес, депресия и импулсивност.

Ролята на бактериите и скритите механизми

Изследването отчита увеличение на бактерии като Eggertella sp и Cryptobacterium curtum, които са свързани с храносмилателните процеси и могат да подпомогнат елиминирането на вредни микроорганизми.

Наблюдава се и ръст на групата Firmicutes, която при жените се свързва с положителни емоции. Тези промени подсказват, че ефектът на кафето върху психиката може да бъде медииран именно чрез микробиома.

Безкофеиново срещу кофеиново кафе - различни ефекти

Интересен резултат е, че хората, които консумират безкофеиново кафе, показват подобрение в ученето и паметта. Според учените това означава, че част от когнитивните ползи вероятно се дължат на съединения като полифеноли, а не на кофеина.

От друга страна, кофеиновото кафе се свързва с намалена тревожност, повишена бдителност и по-добро внимание, както и с по-нисък риск от възпалителни процеси.

Какво означава това за ежедневието ни

Според Джон Крайън кафето влияе върху начина, по който микроорганизмите в тялото взаимодействат и върху метаболитите, които използват. Това го превръща в потенциален инструмент за поддържане на здравословен баланс.

Той подчертава, че кафето не е просто източник на кофеин, а сложен хранителен фактор, който взаимодейства с чревната микробиота, метаболизма и емоционалното състояние. Според изследването ефектите на кофеиновото и безкофеиновото кафе не се изключват, а се допълват.

