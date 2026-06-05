4 ползи за тялото от пиенето на кафе всеки ден

Кафето е не само напитка за бързо събуждане. То може да има няколко измерими ползи за здравето, пише Verywell Health в статия, рецензирана от Lee Weddle, PharmD. Ползите обаче зависят от количеството, начина на приготвяне и добавките в чашата. Най-силен ефект се свързва най-вече с умерена консумация и с кафе без големи количества захар, мляко или сметана.

Изданието посочва четири основни ефекта, за които има научни данни - подпомагане на дълголетието, по-добра чревна функция, подкрепа при контрол на теглото и по-нисък риск от някои хронични заболявания.

Кафето може да е свързано с по-дълъг живот

Една от най-често обсъжданите ползи е връзката между кафето и по-ниския риск от смъртност. Според проучване, публикувано в The Journal of Nutrition, пиенето на една до три чаши черно кафе с кофеин дневно може да бъде свързано с по-нисък риск от смърт и сърдечно-съдови заболявания.

Данните показват, че хората, които пият поне една чаша кофеиново кафе на ден, имат 16 процента по-нисък риск от смъртност от всички причини, включително от сърдечно-съдови заболявания. При тези, които пият две до три чаши дневно, рискът е бил със 17 процента по-нисък. Когато обаче към кафето се добавят малки количества захар, мляко или сметана, ползата отслабва - тогава намалението на риска е отчетено на 14 процента.

Verywell Health подчертава, че тези резултати трябва да се четат внимателно. Проучването има ограничения и не доказва автоматично, че кафето само по себе си удължава живота. То по-скоро показва връзка, която може да бъде част от по-широк здравословен режим.

Напитката може да подпомага червата

Кафето може да влияе благоприятно и върху чревния микробиом - общността от микроорганизми, които участват в храносмилането и имунната защита. Проучване, публикувано в Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, установява, че хората, които пият кафе - както обикновено, така и безкофеиново - имат по-високи нива на Lawsonibacter asaccharolyticus.

Тази чревна бактерия е свързана с повишени нива на хининова киселина. Тя е антиоксидант, който може да помага за ограничаване на оксидативния стрес и възпалението. Така кафето се разглежда не само като стимулант, а и като напитка с възможно влияние върху средата в червата.

В публикацията се отбелязва също, че полифенолите в кафето могат да имат пребиотичен ефект. Това означава, че те подпомагат растежа на полезни чревни бактерии. По-разнообразният чревен микробиом от своя страна се свързва с по-редовна чревна функция.

Кафето не топи килограми само, но може да ускори метаболизма

Verywell Health обръща внимание, че кафето не е самостоятелно средство за отслабване. То не може да замени хранителен режим, движение или медицинска препоръка. Въпреки това напитката може да подпомогне процеса, защото кофеинът стимулира метаболизма и изгарянето на калории.

Според проучване, публикувано в Journal of Endocrinology, пиенето на кафе може да увеличи метаболизма с 5 до 20 процента за период от около три часа. Освен това напитката може да засили разграждането на мазнините, като ефектът е по-ясно изразен при хора с по-ниско телесно тегло.

Отбелязва се и възможно влияние върху апетита. Според едно проучване пиенето на кафе преди хранене може да намали приема на калории с приблизително 20 процента при мъжете, но не и при жените. Това показва, че ефектът не е еднакъв при всички и не трябва да се представя като универсално решение за отслабване.

Редовната консумация може да намали риска от някои заболявания

Кафето се свързва и с потенциална защита срещу някои хронични заболявания. Verywell Health посочва, че редовната му консумация може да бъде полезна за сърцето и да се асоциира с по-нисък риск от определени състояния. Сред тях са болестта на Паркинсон, диабет тип 2, инсулт и сърдечна недостатъчност.

Тези ефекти се обясняват с комбинацията от кофеин, антиоксиданти и други биоактивни вещества в напитката. Значение обаче има дозата - прекомерната консумация може да доведе до тревожност, сърцебиене, проблеми със съня или раздразнителност при чувствителни хора. Затова ползите най-често се разглеждат в контекста на умерено пиене.

УНИАН припомня и данни за влиянието на кафето върху мозъка. Според по-ранна публикация възрастните хора, които редовно пият кафе, може да имат по-нисък риск от деменция по-късно в живота. Изричното уточнение е, че този ефект е свързан с неподсладено кафе с кофеин, а не със силно подсладени напитки на основата на кафе.

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