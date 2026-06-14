Златото, което не избледнява. Разкриха тайната на дрехите за императори и папи

В продължение на векове блестящата златна материя, известна като фина коприна, се счита за един от най-специалните и луксозни материали в света, запазени предимно за императори и папи.

Експерти от Южна Корея най-после успяха да възстановят това легендарно влакно и разкриха тайната защо то запазва яркостта си с векове, пише ScienceDaily.

Всеизвестно е, че златните копринени нишки за одеждите на владетелите се извличат от гигантската средиземноморска мида, наречена Благородната пина (Pinna nobilis). Нишките са белтъчни влакна, които са секретирани от мидата и са известни в биологията като бисус. Мидата ги използва като снопчета, за да се закотви здраво за морското дъно.

Поради умопомрачителната си цена, този материал дълго време е бил запазен единствено за римски императори, византийски владетели, царе и висши духовници. Заради морското замърсяване и деградацията на околната среда Европейският съюз вече напълно забрани извличането на този мекотел, а истинската златна коприна, на която блясъка никога не избледнява, се произвежда само в малки количества от малък брой майстори.

Тайната на златния блясък

Учените от Университета по наука и технологии в Поханг доказват в изследването си, че блясъкът от златните нишки не се създава чрез багрила, а чрез структурно оцветяване – явление, при което микроскопичните структури взаимодействат със светлината, за да създадат цвят. То става възможно заради подредени сферични протеинови структури, наречени фотонини. Точно те пречупват светлината подобно на пеперудени крила, осигурявайки дълготраен цвят.

Освен това, учените от Южна Корея са успели да създадат влакно, подобно на златните нишки, но от други мекотели – наречени Atrina pectinata. Те се отглеждат в корейски води за хранителни цели. Оказва се, че имат същата структура на Благородната пана, като също произвеждат бисус нишки, които им помагат да се прикрепи към повърхностите.

Изследването на учените е революционно с това, че намира нова технология за текстила, която гарантира дълготрайност на цвета без използване на бои или метали. Така отваряме нови възможности за устойчива мода и напреднали материали, каза ръководителят на екипа от учени професор Донг Хуанг.

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