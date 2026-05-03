Необичайна добавка в кафето подобрява паметта. Ще се удивите!

В последно време кафето с необичайна добавка, която на пръв поглед изглежда изненадваща, става все по-популярно. Става дума за функционални гъби, познати още като адаптогени, пише WP kuchnia. Тази тенденция бързо набира скорост и привлича вниманието на хора, търсещи по-балансирана енергия. Според специалисти това не е просто мода, а връщане към стари практики в нова форма.

В публикацията се уточнява, че тези гъби нямат нищо общо с познатите ядливи гъби от кухнята, нито с халюциногенни вещества.

„Екстрактите, които най-често се добавят към кафето, са от два специфични вида - гъба Лъвска грива, известна още като гъба таралеж, и кордицепс“, се казва в статията.

Комбинацията не е нова идея, а има корени в източната медицина, адаптирана към съвременния начин на живот.

Основният проблем при обикновеното кафе е рязкото покачване на енергията, което често е последвано от раздразнителност, треперене на ръцете и внезапен спад. Добавянето на адаптогенни гъби обаче води до по-плавно и продължително освобождаване на енергия.

Какви са ползите от кафето с гъби

„Езикът на таралежа насърчава производството на нервен растежен фактор (NGF), който подобрява паметта, ускорява усвояването на информация и елиминира така наречената „мозъчна мъгла“. Кордицепсът, от своя страна, насърчава клетъчната оксигенация и производството на аденозин трифосфат (АТФ), което осигурява усещане за естествена енергия без ефекта на палпитации“, обяснява публикацията.

Според изданието това води до по-добра концентрация и по-дълготрайна умствена яснота след консумация.

Как да приготвите кафе с гъби

Най-лесният вариант е да се закупят готови смеси от смляно или разтворимо кафе, които вече съдържат необходимите екстракти. Възможно е обаче и самостоятелно добавяне.

„Достатъчно е да добавите половин чаена лъжичка прах към прясно приготвена напитка“, се посочва в материала.

За още по-добър ефект се препоръчва добавяне на малко количество мазнини, като MCT масло или гхи.

„Мазнините помагат за по-доброто усвояване на някои от съединенията, открити в гъбите, и правят кафето вкусно и кремообразно. То е идеалният начин да започнете деня и наистина подкрепя нервната система“, отбелязва изданието.

