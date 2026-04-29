Не дръжте тези лекарства в хладилника

Съхраняването на медикаменти в хладилник за някои хора изглежда логично - хладно е и е тъмно. Но така ли е наистина по отношение на всички хапчета, сиропи, гелове? Оказва се, че според експертите хладилникът е едно от най-лошите места, на които можем да сложим повечето лекарства.

Ниските температури, съчетани с висока влажност, обикновено унищожават активните съставки и правят лекарството в най-добрия случай безполезно. Повечето готови сиропи (например за кашлица съдържат захар. Когато се съхраняват при ниски температури, захарта в тях кристализира и се утаява, което води до отделяне на активното вещество в лекарството. Това затруднява точното измерване на дозата и концентрацията, а и течността е видимо нееднородна. Съхранявайте сиропите за кашлица в шкаф в стаята, където температурата се движи от 10 до 30°C, а освен това мястото не е влажно.

Продуктите за локално приложение, сред които попадат ихтиолов мехлем, хепаринов мехлем и левомекол, променят консистенцията си при охлаждане, отделят се, сгъстяват се или стават зърнести. Това се случва, защото маслото и водата в продукта реагират различно на ниските температури. Използването на такъв продукт е не само неприятно, но и безсмислено – той вече няма да има желания ефект. Съхранявайте тези мехлеми затворени и на стайна температура.

Аерозолите и спрейовете, каквито обикновено са медикаментите за астма и болно гърло, са в бутилки под налягане.

В условия на ниски температури налягането спада и самото устройство може да се запуши или да дозира лекарството неравномерно. И още - рязката промяна в температурата при изваждане на пълнителя от студена среда в по-топлата стая обикновено води до конденз вътре в него. Затова те трябва да се съхраняват при температура, посочена в инструкциите, която е обикновено между 25°C и 30°C.

Повечето таблетки и капсули са хигроскопични и абсорбират влага. Хладилниците създават среда с висока влажност, особено ако лекарството се съхранява в незапечатан контейнер. Влажната таблетка почти винаги се разпада, променя свойствата си или се превръща дори в развъдник на микроби.

Класически и нагледен пример за това е аспиринът: когато е изложен на влага, той се хидролизира и започва да мирише на оцет, като същевременно губи своята ефективност. Съхранявайте блистерните опаковки и бурканите в сух шкаф, и при това задължително спазвайте стриктно условията за съхранение, посочени в листовките към всяко едно лекарство, пише zdrave.to.

Изводите от изложеното по-горе са, че лекарствата не трябва да се стоят в хладилник, тъй като прекомерно ниските температури там - под 2-8°C, възможното замръзване или високата влажност нарушават тяхната стабилност и консистенция и драстично снижават ефикасността им. В идеалния случай медикаментите е добре да се съхраняват на тъмно и сухо място при стайна температура между 15 и 25°C.

