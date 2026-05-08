Бързат за ваксина срещу хантавируса

Учените ускоряват разработването на ваксина срещу хантавируса на фона на нарастващия брой потвърдени случаи, но експерти предупреждават, че може да са необходими години, преди препаратът да получи одобрение за масова употреба.

Изследователи от Университета в Бат съобщават, че работят върху „изключително обещаваща“ и „напълно нова“ ваксина срещу вируса.

До момента препаратът е тестван в лабораторни условия и върху животински модели, като резултатите показват „отличен имунен отговор“. Учените очакват скоро да започнат и клинични изпитвания върху хора.

Въпреки напредъка, специалистите предупреждават, че липсата на достатъчно финансиране може сериозно да забави процеса по разработване и одобрение на ваксината.

„Основна пречка пред ваксините срещу хантавирус е финансирането за по-напредналите етапи на разработка“, заяви пред списание Nature вирусологът Джей Купър от Институт за медицински изследвания на инфекциозни болести към армията на САЩ.

По думите му научната работа напредва, но липсата на сериозна външна подкрепа забавя развитието на проекта.

Новината идва, след като Световна здравна организация предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани още случаи на хантавирус по света. Опасенията се засилиха след огнище на вируса на борда на луксозен круизен кораб, при което загинаха трима пътници.

Хантавирусът обикновено се предава чрез контакт с гризачи или техни секрети и в редки случаи може да причини тежки респираторни усложнения.

