Рубио и Мелони започнаха с целувка

Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря час и половина с италианския премиер Джорджа Мелони днес в Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Преди това той обсъди двустранните отношения и ключови теми от световния дневен ред с италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане. После двамата позираха за фотографите, след което се оттеглиха за разговори. На срещата присъства и посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че не е обсъждал с нея въпроса за американските бази на италианска територия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран. След срещата с Мелони Рубио заяви, че е силен поддръжник на НАТО, но, че "някой европейски страни като Испания са отказали на САЩ използването на техни бази за една много сериозна спешна ситуация и това е породило известна ненужна опасност за САЩ, които са били ангажирани в офанзива срещу Иран". Миналата седмица Мелони заяви, че не е съгласна със заплахите на Тръмп да изтегли американски военни, базирани в натовски съюзници, в това число Италия, Германия и Испания.

По време на срещата на Рубио с Мелони той я е уверил в американския ангажимент за близко сътрудничество по споделени приоритети, предаде АНСА, като се позова на изявление на Държавния департамент. Целта на срещата е била укрепване на силното стратегическо партньорство между САЩ и Италия, допълва изявлението, цитира дир.бг.

"Предизвикателства пред регионалната сигурност, в това число и такива, свързани с Близкия изток и Украйна и важността на продължаващото трансатлантическото сътрудничество за справяне с глобални заплахи също са били обсъждани на срещата", се казва в изявление на Държавния департамент.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com