Днес е Денят на целувката! 5 причини да вплетем устни
Гори калории и ни прави щастливи
Следете всички новини, анализи и коментари за Целувка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гори калории и ни прави щастливи
Говорили си 90 минути
Направо ме извади извън кожата, казва тя
Неочаквана романтика в ефир
Фолкдивата доказа, че е Кралицата на нощния живот
Двамата участника флиртуват открито, без задръжки
В друго видео пък се вижда как Пит не включва приятелката си в групова снимка с актьорския състав
Легендарният водещ на "Капките" се завърна у нас за финала на стадион "Васил Левски"
Актрисата е опасно близка с легенда на попфолка
Целувката е много повече от жест
След романтична среща и пийване на вино
Много близки си станахме, коментира Виктор за дамата
Те ще бъдат под специалната закрила на звездите
Има ли драма
Каква е истината?
Направи голямо разкритие
Седем души в ареста заради мелето
В петък той се изправя пред съда
Какво направи Луис Рубиалес
Има много различни легенди за появата на целувката