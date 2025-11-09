Галена направи невероятното! Звезда целуна обувката й

Галена отново показа защо е кралицата на нощния живот – и то не само в попфолка. По време на свое участие в престижен роден клуб, фолкзвездата се оказа в центъра на сензационна ситуация, която обиколи социалните мрежи и предизвика буря от коментари – този път с участието на... бившия вратар на Интер Себастиян Фрай, предаде агенция БЛИЦ.

Легендарният френски страж, заедно с представители на италианския гранд, се оказал сред ВИП гостите на Галена. Те били в България по покана на свои приятели и решили да се насладят на балканската атмосфера на живо. Компанията им обаче се състояла основно от фенове на Милан – и напрежението между двата футболни лагера било осезаемо. Точно в този момент Галена решава да придаде още цвят на вечерта – качва крак на масата на Фрай и му посочва да ѝ целуне обувката. И вратарят... го прави! Без грам колебание, с усмивка и под бурните овации на публиката, той целува обувката на певицата, с което окончателно печели симпатиите на всички миланисти в залата.

Сцената се превръща в истински хит из мрежите, а феновете на Милан не крият възторга си. „Фрай падна на колене пред Галена – това не е просто шоу, това е футболна поезия!“, гласят част от коментарите онлайн.

За Галена това е поредното доказателство, че може да превърне всяко участие в събитие, за което ще се говори. А за Фрай – може би най-неочакваната футболна „загуба“ в живота му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com