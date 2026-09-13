Галена направи невероятното! Звезда целуна обувката й
Фолкдивата доказа, че е Кралицата на нощния живот
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Фолкдивата доказа, че е Кралицата на нощния живот
Продадоха я на търг за 43 750 евро
Обувката е била в черно и оранжево, уточняват американски таблоиди
Кой не е попадал в ситуацията да си е купил бутилка вино с коркова тапа и в последния момент да осъзнае, че няма тирбушон?! Много е неприятно, да! По...