Изненада! Андреа и Галена заровиха томахавката
Двете звезди се прегърнаха на сцената в Слънчев бряг
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Двете звезди се прегърнаха на сцената в Слънчев бряг
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