Галена към Дара: Ти си моята Бангаранга! Давай смело!

Попфолк звездата Галена се присъедини към вълната от български знаменитости, които публично подкрепиха Дара броени часове преди нейното излизане на сцената на песенния конкурс "Евровизия". Българската представителка има тежката задача да открие грандиозното шоу, като излезе под номер едно в концертната програма. Тази стартова позиция носи изключително голяма отговорност за младия артист, но в същото време предоставя и уникален шанс за силно първо впечатление пред милионната телевизионна аудитория по целия свят.

Емоционална подкрепа в социалните мрежи

Галена използва своя официален профил в платформата Инстаграм, за да призове своите последователи за пълна мобилизация. Във видеоклип, споделен като история в мрежата, попфолк изпълнителката заяви, че манифестира за успеха на българската представителка и призова абсолютно всички да дадат своя глас за нея. Извън общия апел, фолкдивата отправи и много лично, емоционално послание директно към младата поп певица, наричайки я с приятелското обръщение „моята Бангаранга“ и завършвайки с признанието, че я обича.

Обединени срещу негативната вълна

С този свой жест Галена стана поредното водещо име от родната музикална сцена, което застава твърдо зад младата надежда на България. Преди нея официална подкрепа вече изразиха примата на българската естрада Лили Иванова, изпълнителката Рут Колева и още редица авторитетни български творци и артисти. Цялата тази вълна от солидарност се зароди и като ясна реакция срещу зачестилите негативни коментари и онлайн хейт, които се изляха по адрес на талантливата изпълнителка през последните дни преди финала на конкурса.

