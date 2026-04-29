Българската поп принцеса лети към Виена в неделя

Тази неделя - 3 май, българската поп принцеса DARA официално потегля към Виена, за да развее трибагреника на 70-ото юбилейно издание на „Евровизия“. Нашата представителка ще се бори за сърцата на милиони с експлозивното парче Bangaranga, което вече е сочено за един от фаворитите на феновете в Европа.

Жребият отреди на DARA изключително отговорна и престижна задача – тя ще има честта да открие втория полуфинал на конкурса на 14 май (четвъртък). Певицата ще излезе на сцената под номер 1, което традиционно се счита за знак на доверие към изпълнителя да зададе високото темпо на вечерта.

Голямата новина за феновете е новият регламент на конкурса. Тази година за DARA ще може да се гласува от всяка точка на планетата, а не само от държавите, които участват в „Евровизия“. Това отваря огромна възможност за подкрепа от страна на българската диаспора в САЩ, Канада и Австралия.

От националната селекция до световната сцена

Пътят на DARA до Виена бе белязан от триумф в специалната музикална шоу-програма на БНТ в началото на годината. След оспорвана битка в три етапа през януари и февруари, тя спечели доверието и на журито, и на зрителите.

Победната песен Bangaranga е плод на сътрудничество между DARA и истински „дрим тийм“ от международни хитмейкъри. В екипа зад парчето стоят Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа – Monoir и легендарният Димитрис Контопулос, които са създали музикално оръжие, готово да взриви Виена.

Къде да гледаме?

Българската национална телевизия, която осигурява участието на страната ни в престижния форум, ще излъчи на живо всички етапи от конкурса. Зрителите на БНТ 1 ще могат да проследят шоуто от 22:00 ч. на 12 май (вторник), когато е първият полуфинал. На 14 май (четвъртък) е вторият полуфинал, когато е и участието на DARA), а на 16 май (събота) е големият финал. Цяла България стиска палци на DARA, която обещава не просто изпълнение, а истинско шоу, достойно за най-голямата сцена в Европа.

