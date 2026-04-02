"Огнехвъргачка" срещу "Бангаранга" - залози редят кой печели "Евровизия"

Залозите често път говорят по-силно от всякакви прогнози. Данните от най-известните подобни платформи показват ясна картина за това кои държави са считани за сигурни участници във финалната фаза и кои ще трябва да се борят до последно.

Начело без изненада е Финландия с коефициент 1.14 – почти сигурен финалист според букмейкърите. Песента се изпълнява от Линда Лампениус и Пете Парконен и озаглавена "Огнехвъргачка". Малко след нея идва Израел (1.18) с Ноам Бетан и "Мишел", а трета позиция заема Украйна (1.25), която се представя от Виктория Лелека с "Ближни".

В групата на стабилните фаворити попадат още Австралия, Гърция и Дания – всички с коефициенти около 1.28, което означава висока вероятност да продължат напред.

Следват Франция и Швеция (по 1.33), както и Италия (1.44) – също в зоната на сигурните, макар и не абсолютни фаворити.

Интересното започва по-надолу в класацията.

Румъния вече е с по-несигурен коефициент – 1.72, което показва колебание в очакванията. А още по-надолу идва изненадата – България е с коефициент 2.60. Страната ни представя Дара с "Бангаранга", която се видя екзотична на много хора по света, съдейки от youtube, но явно не достатъчно силна за челни позиции.

Това означава едно: според букмейкърите шансът за класиране на страната ни не е сред водещите и ще е нужна сериозна подкрепа – и може би силно представяне на сцената, за да се обърне тенденцията.

Още по-рискови изглеждат Молдова (2.62) и Кипър (2.80), които към момента са в зоната на аутсайдерите.

