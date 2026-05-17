И таблата на транспорта в София са вече "Бангаранга"

Брутална вълна от национална гордост и невиждана еуфория заля столицата след историческата и безапелационна победа на певицата Дара на „Евровизия“! Столична община взриви ефира и изненада милиони пътници, като пусна името на победния хит „Бангаранга“ да се изписва на живо върху електронните информационни табла по спирките на градския транспорт в цяла София. Невероятният жест към родната звезда бе уловен от репортер на БТА и моментално се превърна в най-коментираната тема в социалните мрежи.

Посрещане като за императрица

Златната ни изпълнителка стъпи отново на българска земя само часове след като размаза конкуренцията и триумфира на престижното 70-о юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия“, проведено в австрийската столица Виена. Още със приземяването си самолетът на Дара бе подложен на грандиозни водни салюти на пистата – чест, отредена само за най-големите държавници и герои на нацията.

На летище „Васил Левски" настана истинско стълпотворение от народ, а ВИП залата се пукаше по шевовете. Дара бе официално засипана с цветя и прегръдки от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев и целия Управителен съвет на Българската национална телевизия, които не скриха сълзите си от щастие. Хиляди крещящи почитатели пък обсадиха терминала, за да зърнат отблизо историческата стъклена трофея.

Урок по родолюбие

„Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България“, сподели развълнуваната Дара пред камерите и микрофоните на летището, видимо зашеметена от огромната любов на хората. Победата на „Bangaranga“ официално циментира България на световната музикална карта и обещава догодина София да се превърне в столица на европейската поп култура.

